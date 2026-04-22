القضاء على إرهابي واسترجاع رشاش كلاشنيكوف بعين الدفلى

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري عين الدفلى، بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على إرهابي. واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي ، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أفريل 2026، في كامل التراب الوطني. فقد أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

