القضاء على إرهابي وتدمير 39 مخبأ شهر مارس

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، خلال شهر مارس الماضي.

وتم القضاء على إرهابي وتوقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في نفس الفترة.

كما تم كشف وتدمير 39 مخبأ للإرهاب، و29 قنبلة تقليدية، وغيرها.

ومن بين النسبة للأسلحة والذخيرة المسترجعة، 16 بندقية صيد، 3 قنابل تقليدية.

وفي ما يخص حماية الحدود ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تم توقيف 58 تاجر مخدرات، وحجز 51 قنطار من الكيف المعالج، و114014 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، تم توقيف 346 مهاجر غير شرعي منجنسيات مختلفة، وإحباط محاولة الهجرة غير الشرعية لـ16 شخص، يضيف البيان.