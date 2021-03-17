تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الثلاثاء، من القضاء على إرهابي وتوقيف آخريْن في برج باجي مختار.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم هذا إثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وأوضح المصدر نفسه، أن العملية جاءت بعد اشتباك مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى المنطقة، أين تم القضاء على إرهابي يدعى “بشار عمر”، والقبض على إثنين آخرين، يتعلق الأمر بكل من ” بن خية سيدي محمد” و”شرايط محمد”.

كما مكنت العملية من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، كمية من الذخيرة، مركبة رباعية الدفع، وجهازي اتصال لاسلكيين، بالإضافة إلى أغراض أخرى، يضيف البيان.

وتأتي هذه العملية ضمن ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد مدى اليقظة والعزم والاستعداد لاقتلاع جذور الإرهاب من بلادنا ومطاردة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.