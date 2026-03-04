القضاء على ارهابيين اثنين في عين الدفلى واحباط محاولة إدخال 5 قناطير “كيف” عبر الحدود مع المغرب

كشفت، وزارة الدفاع الوطني، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى 03 مارس 2026.

‏⁧ففي اطار مكافحة الارهاب تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين 2 بعين الدفلى بالناحية العسكرية الاولى واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

‏كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

‏⁧اما فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة‬⁩، تم توقيف 37 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و22 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط 1.174.080 قرص مهلوس.

‏كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 325 شخصا وضبطت 42 مركبة و229 مولد كهربائي و138 مطرقة ضغط، و 4 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام.

‏في حين تم توقيف 15 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش و مسدس آلي و5 بنادق صيد و39.710 لتر من الوقود و 22 قنطار من مادة التبغ و21 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

‏فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. و توقيف 81 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

‏⁧