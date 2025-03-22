 القضاء على ارهابيين اثنين من جنسية أجنبية بإن قزام

تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، تابعة للقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، يوم أمس الجمعة، من القضاء على ارهابيين اثنين (2) من جنسية أجنبية اخترقا الحدود الوطنية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم أمس الجمعة القضاء على ارهابيين إثنين (2) من جنسية أجنبية اخترقا الحدود الوطنية. مع استرجاع بندقية قناصة، ثلاثة (3) مخازن ذخيرة، كمية معتبرة من الذخيرة، هاتف ثريا، سيارة رباعية الدفع وأغراض أخرى.

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