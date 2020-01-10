القضاء على ارهابيين بالميلية بجيجل

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القضاء على ارهابيين بالميلية بجيجل
بقلم أيمن عبد الرحيم

قضت مفارز الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، على ارهابيين، بالميلية، ولاية جيجل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم، إثر كمين بمنطقة مشاط بلدية الميلية، ولاية جيجل، على إرهابيين خطيرين”.

ويتعلق الأمر بالإرهابي عوقة محي الدين المكنى “أبو عبيدة” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى “ابراهيم أبو مسلم” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع مسدسان  رشاشان من نوع كلاشينكوف، ثلاث مخازن مملوءة، منظاران ليليان وأغراض أخرى.


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