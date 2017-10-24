القضاء على ارهابي خطير في جيجل

قُتل 46 شخصا، وأصيب 1272 بجروح متفاوتة الخطورة، جراء 1272 حادث مرور ، خلال أسبوع، حسب مصالح الحماية المدنية.
وحسب المصدر ذاته، فإن أثقل حصيلة سُجلت…
تسبب تلوث واد الصومام ببجاية، إلى نفوق المئات من الأسماك على سطح الماء، نتيجة تراكم النفايات.
وأظهرت الصور، عددا معتبرا من الأسماك الميتة على جانب الواد،…
تم اتخاذ قرار تخصيص مبلغ 41.785.100 دج للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حرائق جويلية الماضي بولاية تيزي وزوي.
وستبدأ عملية إصدار قرارات التعويض لضحايا هذه الحرائقي…
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