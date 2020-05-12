القضاء على الإرهابي المدعو “أبو العباس” في عين الدفلى

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم، على إرهابي، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، يتعلق الأمر بالمسمى “سرباح أحمد” المدعو “أبو العباس”، من مواليد 1973 ببني بوعتاب “47 سنة”، بولاية الشلف.

وضبطت المفرزة، خلال هذه العملية، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف بأخمص مطوي ونظارة ميدان، وكمية من الذخيرة وثلاثة هواتف ثلاثة.

وأورد البيان، أن المجرم التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1997، أي منذ 23 سنة.

وكان الإرهابي المقضي عليه، المسؤول على الجماعة الإرهابية التي تنشط في منطقة الونشريس، ما بين الشلف، وعين الدفلى، وتيسمسيلت والمدية.

وتأتي هذه العملية التي ما تزال متواصلة، لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي.

كما تؤكد العملية، على مدى اليقظة والاستعداد الدائمين للجيش، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.