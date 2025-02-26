القضاء على الإرهابي “صوان بوعلام” بالمدية وآخر يسلم نفسه ببرج باجي مختار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالمدية يوم 20 فيفري 2025. من القضاء على الإرهابي “صوان بوعلام” المكنى “هلال” واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وأغراض أخرى

وحسب حصيلة وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي من 19 إلى 25 فيفري، فقد سلم الإرهابي المسمى بن خيّة محمد” المدعو عبد الرفيع نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.