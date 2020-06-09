القضاء على الارهابي درودكال.. هذا هو موقف الجزائر

قال محند اوسعيد بلعيد، مستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الدولة الجزائرية في السابق واليوم مازالت تعتبر ان الإرهاب ليس خاص بالجزائر.

وأوضح محند اوسعيد بخصوص القضاء على درودكال، أن الإرهاب لديه طابع دولي ومكافحتها مسؤولية دولية.