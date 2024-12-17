القضاء على السكن الهش.. ترحيل 117 عائلة ببومرداس اليوم

شرعت مختلف مصالح الولائية لبومرداس، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية تهديم و القضاء على السكنات الهشة ولواحقها وترحيل 117 عائلة على مستوى حي بوزيد في بلدية أولاد هداج دائرة بودواو أقصى غرب الولاية إلى سكنات عمومية إيجارية لائقة بالحي السكني الجديد.

وجاء هذا تنفيذا لتعليمات والي ولاية بومرداس فوزية نعامة بامتصاص الأحياء السكنية الهشة وترحيل وإعادة. إسكان المستفيدين ممن يستوفون الشروط القانونية إلى سكنات عمومية إيجارية لائقة.

ويشرف على عملية هدم السكنات الهشة في حي بوزيد، عديد المصالح الولائية في عملية تنسيقية عملياتية ميدانية مشتركة. (خلية السكن بديوان الولاية، مديرية السكن، دائرة بودواو، بلدية أولاد هداج مدعومة بالعتاد ومختلف آليات الهدم. من مختلف المصالح الولائية الحاضرة على غرار مديرية الأشغال العمومية للولاية. ومديرية الموارد المائية للولاية و وكالة عدل) و بالتنسيق مع مصالح مديرية الحماية المدنية لبومرداس. ومصالح الأمن ومصالح مؤسسة سونلغاز بومرداس و الجزائرية للمياه بومرداس، حسب بيان للولاية.

كما أن عملية الترحيل و إعادة الإسكان-يضيف البيان- تشرف عليها خلية السكن بديوان الولاية بالتنسيق مع مصالح مديرية السكن. ومصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس رفقة مصالح الأمن على مستوى الحي السكني الجديد 200 مسكن بذات الموقع.

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