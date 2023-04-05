القضاء على “سوق السكوار “ومنحة السفر.. وزير المالية يكشف الجديد

كشف وزير المالية لعزيز فايد عن جديد فتح مكاتب صرف العملات أن قطاعه بصدد تحضير النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف.

وفي جلسة علنية خصصت لرد عن تساؤلات نواب البرلمان وكذا لمناقشة القانون النقدي والمصرفي أوضح وزير المالية أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير هذه المكاتب.

وتابع الوزير في أن هذا القانون سيكون جاهزا فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق وسيتم السماح بفتح مكاتب الصرف في مختلف النقاط الاستراتيجية لاسيما منها المطارات الموانئ، المناطق السياحية وأيضا عبر مختلف الولايات.

وفي ذات السياق صرح وزير المالية ان النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير لفتح مكاتب سيتم مراجعة هامش الربح.

اما حول سؤال من نائب حو رفع منحة السفر رد الوزير أن هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا المجال.