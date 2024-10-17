سايحي: تم القضاء على الديفتيريا.. والملاريا لا يوجد إطلاقا في بلادنا

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، أنه تم “القضاء على مرض الديفتيريا الذي ظهر في بعض الولايات الجنوبية إثر تلقي العدوى من بعض الحالات الوافدة”.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. أكد سايحي أنه تم تم القضاء على حالات الديفتيريا التي سجلت مؤخرا بجنوب البلاد.

لا يوجد المالاريا ببلادنا إطلاقا

وبخصوص داء الملاريا، قال الوزير إن هذا المرض “لا يوجد ببلادنا على الإطلاق”. مستدلاً بنتائج الدراسات الميدانية التي أجرتها الفرق الطبية التي تنقلت إلى الولايات المعنية.

وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تملك “مخزونا كافيا” من الأدوية للتكفل بالمصابين، أبرز الوزير “الأهمية البالغة” التي توليها الدولة للجانب الوقائي. من خلال تسخير الوسائل البشرية والمادية اللازمة. منوها بـ”النتائج الإيجابية” التي سجلت في هذا الميدان.