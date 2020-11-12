القضاء على مشكل إنقطاع المياه بحي 5000 مسكن بسيدي عبد الله في غضون أسبوع

ترأست الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، اجتماع لحل مشكل الانقطاعات المتكررة بالتزود بالماء الصالح للشرب على مستوى حي 5000 مسكن المنطقتين B وC.

وحضر الإجتماع، المدير المنتدب للسكن و العمران و المدينة و التجهيزات العمومية، ورئيس فرع سيدي عبد الله لمديرية الموارد المائية، وممثل شركة سيال، وممثل Epic vnsa.

بالإضافة إلى ممثل كوسيدار للقنوات cosider canalisation، وممثل وكالة عدل، وممثل gest imo.

وتم التطرق إلى الحلول المقدمة من طرف شركة سيال، للقضاء نهائيا على المشكل المتعلق بالانقطاعات المتكررة للتزود بالمياه الصالحة للشرب بالحي المذكور.

وأعطت الوالي تعليمات بالانطلاق في الاشغال لكل من وكالة عدل بالتنسيق مع Cosider canalisation وEPIC VNSA لتجسيد الحل على أرض الواقع في غضون الأسبوع القادم.

للإشارة، فإن هذه الاشغال سوف تقضي نهائيا على الانقطاعات المتكررة بالتزود بالماء على مستوى حي 5000 مسكن عدل المنطقتين B وC.