تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، أمس الجمعة، من القضاء على مهربين مسلحين من جنسية أجنبية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم خلال هذه العملية، استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مخزنين، وكمية من الذخيرة.

وتأتي هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال محاربة الجريمة المنظمة والتهريب. لتؤكد مرة أخرى جاهزية ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا الوطنية.