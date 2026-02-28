القضاء على مُهربين مغربيين ببني ونيف وحجز 49 كلغ كيف

تمكنت مساء ليلة أمس الجمعة، مفارز من الجيش الوطني الشعبي، بمنطقة بني ونيف بالناحية العسكرية الثالثة، من القضاء على مهربين اثنين من جنسية مغربية كانا بصدد إدخال كمية من الكيف المعالج إلى داخل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قدرت الكمية المحجوزة، بـ 49 كيلوغرام من الكيف المعالج. وتم التعرف على هوية أحد المهربين، ويتعلق الأمر بالمدعو بن دودة عبد القادر.

وتأتي هذه العمليات لتؤكد من خلالها وحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة عبر كامل ربوع الوطن عن جاهزيتها وحزمها في التصدي لهؤلاء المجرمين مهما كلف الثمن. وإحباط محاولاتهم الدنيئة الرامية إلى المساس بحرمة ترابنا الوطني وأمن وسلامة مواطنيه.

وتأتي هذه العمليات، في إطار مواجهة حرب المخدرات الشرسة التي يشنها نظام المخزن ضد بلادنا. من خلال محاولاته اليائسة والمتكررة لإدخال كميات كبيرة من هذه السموم باستعمال شتى الطرق والوسائل. وهو ما تثبته الكميات المحجوزة يوميا عبر حدودنا الغربية.