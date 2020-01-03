القضاء على 15 إرهابيا وتوقيف 25 آخرين خلال 2019

تميزت سنة 2019 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة.

وتم خلال السنة الماضية، القضاء وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك عدة خلايا دعم، وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية.

وقد كُللت مختلف العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش في إطار مكافحة الإرهاب بالقضاء على 15 إرهابيا وتوقيف 25 آخرين

كما سلم 44 إرهابيا أنفسهم للسلطات العسكرية، فيما تم توقيف 245 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، والعثور على 6 جثث للإرهابيين.

وسلم 13 فردا من عائلات الإرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية.

وتم كشف وتدمير 295 مخبأ للإرهابيين، و9 ورشات لإعداد المتفجرات.

كما تم استرجاع 649 قطعة سلاح، من بينها 116 كلاشنيكوف، 433 بندقية ، 32 مسدسا، 38 رشاشا، 30 قاذف صواريخ.

ناهيك عن استرجاع 240 مخزن ذخيرة، 33 شريط ذخيرة، 193680 طلقة نارية من مختلف العيارات، و1725 مقذوف.

وقامت وحدات الجيش بكشف وتدمير 750 قنبلة تقليدية الصنع و1891.4 كغ من المواد المتفجرة.