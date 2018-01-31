القضاء على 15 إرهابي وإسترجاع 21 كلاشينكوف شهر جانفي

تمكن الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر جانفي لسنة 2018 من القضاء على 15 إرهابي.

وفي حصيلة للجيش هذا الشهر، تم إستسلام 5 إرهابيين وتوقيف 23عنصر لدعم الجماعلت الارهابية، وكذا إسترجاع 21 كلاشينكوف ورشاشين ثقيلين.

إضافة إلى إكتشاف 70 مخبأ، وورشات للذخيرة والاسلحة، و47 قنبلة، وأيضا 33 مخزن للذخيرة .

وخلال العمليات التي نشطتها مفارز للجيش عبر التراب الوطني تم القبض على 862 حراڨة، وإنقاذ حياة 205 شخص بعرض البحر.

إضافة إلى محاربة التهريب والجريمة المنظمة تم حجز 15.9 قنطار من الكيف المعالج والقبض على مرويجيها

وحجز 177245 لتر من البنزين كانت معدة للتهريب.