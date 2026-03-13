القضاء على 3 إرهابيين آخرين بتبسة

تمكنت اليوم الجمعة، مفارز للجيش، من القضاء على 3 إرهابيين آخرين إثر عملية النوعية التي نفذتها مفارز من الجيش الوطني الشعبي، ليلة أمس الخميس، على مستوى إقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ارتفعت بذلك الحصيلة إلى 7 إرهابيين من بينهم أميرين. ويتعلق الأمر بالإرهابي يونس صالح والإرهابي حداد بلال.

وتم استرجاع 7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى.