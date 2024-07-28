القضاء على 3 إرهابيين خطيرين بعين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس السبت، من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين إثر عملية بحث وتمشيط في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان للوزارة، تم القضاء على 3 إرهابيين خطيرين بمنطقة تاشتة زوقاغة بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

ويتعلق الأمر بالإرهابي دبار بومدين والإرهابي علالي محمد والإرهابي حمناش ابراهيم.

ومكنت العملية من إسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. و5 مخازن بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.