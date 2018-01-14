القضاء على 3 إرهابيين في بومرداس

تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي منذ قليل في حدود الساعة 21.15 ليلا من القضاء على 3 ارهابيين بضواحي مدينه “بن شود” بدلس ولاية بومرداس.

وحسب مصادر النهار فإن الإرهابيين الثلاثة كانو على متن سيارة تقلهم.

كما تم استرجاع رشاشين اثنين من نوع كلاشنيكوف، يضيف المصدر.

بيان وزارة الدفاع الوطني:

“في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، وإثر نصب كمين قرب بلدية بن شود دائرة دلس، قضت مساء اليوم 14 جانفي 2018، مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري بومرداس/ن.ع.1، على ثلاث (03) إرهابيين خطيرين، من بينهم المجرم “م.شعبان” الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.

العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف وستة (06) مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

هذه العملية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول هؤلاء الجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر مختلف أرجاء الوطن.”