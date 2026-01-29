القضاء على 3 مهربين من جنسية مغربية ببشار

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، من القضاء على ثلاثة مهربين من جنسية مغربية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الأمر يتعلق الأمر بكل من: “عدة عبد الله”، “عزة محمد”، “صرفاڤة قندوسي” وتوقيف مهرب رابع، المدعو ” عزة ميمون ” من نفس الجنسية. الذين حاولوا استغلال الظروف المناخية التي تشهدها عدة مناطق لبلادنا للقيام بأعمالهم الإجرامية.

ومكنت هذه العملية من حجز “74” كغ من الكيف المعالج، بندقية صيد، منظار ميدان، و4 هواتف نقالة وأغراض أخرى.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته. ورسالة صارمة لكل من تسول له نفسه اختراق التراب الوطني والمساس بحرمته وأمنه.

