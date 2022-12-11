القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر واسترجاع أسلحة وذخيرة بتيبازة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة, في عملاية نوعية بجبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى اليوم الأحد، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر نفسه، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين وتوقيف إرهابي (01) آخر.

كمت مكنت العملية هذه النوعية من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين (02) مضخيتين، أربعة (04) مخازن ذخيرة، ثلاثة (03) نظارات ميدان، هاتف نقال وأغراض أخرى.

ونوه بيان وزارة الدفاع الوطني، إلى ان هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي تأتي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا.