القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف 5 عناصر دعم شهر أفريل

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر أفريل المنصرم، من القضاء على 3 إرهابيين، وتوقيف آخر.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش، تم خلال نفس الفترة، توقيف 5 عناصر دعم الجماعات الإرهابية، وكشف 22 مخبأ للإرهابيين.

واسترجعت وحدات الجيش، 4 كلاشينكوف، ورشاش “RPK”.

بالإضافة إلى 17 بندقية من مختلف الأصناف، و4 مسدسات، و3 نظارات ميدان، و9 مخازن ذخيرة محجوزات .

وكذا 103 طلقات من مختلف العيارات، و3 ماسورات، و17 قنبلة تقليدية الصنع، وقنبلة يديوية، و54 كغ من مادة TNT، و8 مفجرات.

وبخصوص مكافحة الإتجار بالمخدرات، تم توقيف 98 تاجر مخدرات خلال نفس الفترة، وحجز 54.27 قنطار من الكيف المعالج، و65962 قرص مهلوس.

وفي ما يخص حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 319 أشخاص، و184 مهاجر غير شرعي، و106 مطرقة ضغط، و136 مولد كهربائي، و15 جهاز كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى 121 عربة، و204660 لتر من الوقود، و1345 وحدة من التبغ، و1.35 طن من خليط من الذهب والحجارة .

وكذا 11 كيس من خليط من الذهب والحجارة، و380.1 طن من المواد غذائية، و1600 لتر من زيت المائدة، وجهازي اتصال عبر الاقمار الصناعية، و11500 وحدة من مواد التنظيف.