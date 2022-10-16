القضاء على 3723 مفرغة عشوائية للنفايات

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم إحصاء 4409 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء للنفايات. من خلال تنظيم 2558 عملية نظافة خلال الحملة الوطنية لنظافة المحيط.

وحسب بيان للوزارة، فإنه منذ انطلاق الحملة الوطنية لنظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء التي باشرتها وزارة الداخلية منذ 30 سبتمبر 2022 بمعية ولاة الجمهورية. تم احصاء 4409 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء للنفايات. كما تم تنظيم 2558 عملية نظافة واسعة النطاق أسفرت عن جمع 71 الف طن من النفايات.

كما سمحت العملية بالقضاء على 3723 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء للنفايات. منها 606 بالقرب من الوديان. و1063 على حواف الطرقات العمومية والمسالك. وكذا 237 نقطة بالقرب من الغابات. و1377 بالقرب من الساحات والأماكن العمومية والأسواق الجوارية. بالإضافة كذلك إلى 440 متواجدة بالقرب من محطات نقل المسافرين وعلى طول محيط الإرتفاق للسكك الحديدية. أي ما يمثل 84.44 بالمائة من إجمالي المفارغ العشوائية.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 192 مخالفة من طرف المصالح المختصة، تتعلق برمي النفايات المنزلية وماشابهها. والنفايات الهامدة بطريقة عشوائية في الاماكن غير المخصصة لهذا الغرض. كما تم تجنيد 20 ألف عامل عبر التراب الوطني من بينهم 14529 عاملا تابعين للجماعات المحلية كما تم تسخير 4700 آلية من مختلف الأصناف.

وشهدت هذه الحملة الوطنية مشاركة مختلف المؤسسات الإقتصادية العمومية والمحلية. ومساهمة نوعية معهودة لفعاليات المجتمع المدني، حيث سجلت مشاركة 3052 عامل تابع للجمعيات الوطنية والمحلية فصلا على انخراطها النوعي في العمل التوعوي . وستتواصل هذه العملية الوطنية التي تضاف للمهام اليومية والدائمة للمرفق العام للنظافة التي تعنى بها الجماعات المحلية.

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