القضاء على 4 إرهابيين في الحدود الجنوبية الشرقية

وحسب بيان الوزارة، فإن مفرزة من مصالح أمن الجيش تمكنت صباح أمس السبت، على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية بالناحية العسكرية الرابعة من القضاء على 4 إرهابيين مسلحين بـ4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

وأضاف البيان ذاته، أن الإرهابيون كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن. وحاولوا اختراق الحدود الوطنية والتسلل داخل التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من عمراني معاذ، بوصبع حسام، غدير بشير معمر، بدغيو عقبة.