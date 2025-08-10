إعــــلانات
القضاء على 4 إرهابيين في الحدود الجنوبية الشرقية

بقلم أسماء.ع
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن القضاء على 4 إرهابيين مسلحين على الحدود الجنوبية الشرقية بالناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان الوزارة، فإن مفرزة من مصالح أمن الجيش تمكنت صباح أمس السبت، على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية بالناحية العسكرية الرابعة من القضاء على 4 إرهابيين مسلحين بـ4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.
وأضاف البيان ذاته، أن الإرهابيون كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن. وحاولوا اختراق الحدود الوطنية والتسلل داخل التراب الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من عمراني معاذ، بوصبع حسام، غدير بشير معمر، بدغيو عقبة.
وتؤكد هذه العملية حرص ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على القضاء على كل من تسول له نفسه محاولة اختراق الحدود الوطنية. والمساس بأمن المواطنين -تقول وزارة الدفاع-.

