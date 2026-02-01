القضاء على 4 إرهابيين في عين الدفلى

تمكنت اليوم الأحد، مفارز من الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل عمرونة بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على 4 إرهابيين.

كما أسفرت العملية على غرار القضاء على 4 إرهابيين عن استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين. حتى القضاء النهائي عليهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور