القضاء على 4 مهربين مسلحين واسترجاع كلاشنيكوف بتمنراست

تمكنت ليلة أمس 15 مارس مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، على إثر كمين بمنطقة آراك بولاية تامنغست من القضاء على 4 مهربين مسلحين واسترجاع كلاشنيكوف. وذلك في إطار الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الشعبي على بارونات التهريب و تجار المخدرات. وفي سياق الجهود المتواصلة لتأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة بكل أنواعها.

كما تم استرجاع 5 مخازن ذخيرة مع حجز سيارتين رباعيتي الدفع محملتين بكمية كبيرة من المؤثرات العقلية. و المقدرة بـ مليون وست مائة ألف 1.600.000 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى جهازي اتصال 02 من نوع ثريا، و04 هواتف نقالة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن حصيلة هذه العملية تضاف إلى عديد العمليات النوعية التي تخوضها يوميا مفارز الجيش الوطني الشعبي. ومختلف المصالح الأمنية عبر مختلف ربوع وطننا ضد هؤلاء المجرمين وذلك من أجل تأمين شريطنا الحدودي وإحباط كل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن وسلامة شبابنا.

