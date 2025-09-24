القضاء على 6 ارهابيين.. الفريق أول شنقريحة يتفقد الوحدات العسكرية المشاركة في العملية

تنقل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مباشرة إلى منطقة عملية القضاء على الارهابيين الستة بالقطاع العسكري. تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، حيث تفقد رفقة اللواء حمبلي نورالدين. قائد الناحية العسكرية الخامسة، الوحدات العسكرية المشاركة في هذه العملية النوعية.

وخاطب الفريق أول بعين المكان الأفراد العسكريين الذين أثبتوا شجاعتهم وبسالتهم، حيث أشاد بهذا العمل البطولي. كما أبلغهم تحيات وتهاني عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

عقب ذلك، أسدى الفريق أول جملة من التوجيهات، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزيمة وفخر واعتزاز بهذا الواجب المقدس.

هذه العملية تضاف إلى حصيلة العمليات النوعية التي نفذتها مفارز الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب. وتؤكد مرة أخرى إصرار وعزم الوحدات المقحمة على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا.