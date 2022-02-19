القضاء على 7 إرهابيين في سكيكدة

قضت مفارز للجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم السبت، على 7 إرهابيين، بغابة واد الدوار بلدية بني زيد في ولاية سكيكدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم القضاء على الارهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد في دائرة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

كما أكد البيان، إن هذه العملية والتي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

بالإضافة إلى بندقية بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة إتصال وكذا ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا. وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات.

كما تأتي هذه العملية النوعية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي.

ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

وكذا عزم القوات المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

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إرهابيان يسلمان نفسيهما إلى السلطات العسكرية بتمنراست

هذا وسلّم الإرهابيان المسميان التوجي إبراهيم، وعربي لدمي محمد، نفسيهما، الأحد الماضي، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد وجد بحوزة الارهابيين، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

بالإضافة إلى بندقية نصف آلية من نوع “ماس-32″، ومخزني ذخيرة و32 طلقة.

هذا وإلتحق الإرهابيان بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012، حسب ذات البيان.

كما تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة.

وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.

كما تم توقيف 175 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وعين تموشنت وجانت وتندوف وورقلة.

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