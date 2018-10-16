القضاء يأمر بغلق ملهى ليلي إثر شجار مسلح استهدف شرطيا في تلمسان 

استرجاع مسدس مسروق من عون أمن وتوقيف 11 متورطا

أمرت، في الساعات الأخيرة، الجهات القضائية المختصة في تلمسان، بغلق ملهى ليلي يقع بهضبة لالا ستي، على خلفية الأحداث الساخنة التي عاشها محيط هذا الملهى، وذلك ليلة الجمعة المنصرمة.

حيث اعتدى عدد من الحاضرين في الملهى على شرطي بعدما أشهر مسدسه دفاعا عن نفسه، محاولا في الوقت نفسه وضع حد للشجار المسلح الذي نشب داخل الملهى المذكور باستعمال عبوات «لاكريموجان» والأسلحة البيضاء، حيث عرفت هذه الأوضاع تطورات خطيرة لاحقا أقدم خلالها ثلاثة مشتبه فيهم على تجريد الشرطي من مسدسه، قبل أن يتوسع الشجار ويمتد إلى خارج الملهى، أين تعرضت سيارة مركونة هناك للتحطيم.

وهي الوقائع التي استدعت للتو تدخل قوات الشرطة وتعزيز المكان بتدفق هائل لقوات الأمن التي نجحت في تهدئة الأوضاع، فضلا عن إنقاذ الشرطي واسترجاع سلاحه المسروق وسط الأجواء المذكورة.

وتبعا لذلك تم القبض على 11 مشتبه فيه مع استرجاع أسلحة متنوعة استعملت في الشجار.

ويجري محققو الشرطة تحريات معمقة في ملابسات هذه القضية، كما يخضع الشرطي للتحقيق بخصوص دخوله الملهى حاملا مسدس المهنة، فيما يجري الاستماع إلى البقية بخصوص السطو على سلاح ناري باستعمال القوة والإخلال بالأمن وحيازة أسلحة.

ودفعت التطورات الخطيرة التي أعقبت الأحداث المشار إليها بالنيابة العامة لمحكمة تلمسان، إلى إصدار قرار يقضي بتشميع الملهى إلى غاية ما ستسفر عنه محاكمة المشتبه فيهم في الوقائع المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن كانت سابقا قد حررت قاصرا استغلتها شبكة دعارة في العمل داخل نفس الملهى، كما تم القبض على بارون كوكايين داخله، فضلا عن تفكيك عصابة موازية كانت تتخذ من ذات البؤرة ملاذا لترويج حبوب «الإكستازي».