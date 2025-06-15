القضاء يؤجل محاكمة “البوشي” في قضية 7 قناطير ”كوكايين”

أجّلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد إلى دورة مقبلة، محاكمة المتهمين المتابعين في الملف القضائي المتعلق باستيراد 7 قناطير من مخدرات “الكوكايين“ على متن الباخرة المسماة MSC” Amalfi” و التي تم اخفاؤها بداخل شحنة اللحوم المجمدة والطازجة القادمة من دولة البرازيل. و تم الكشف عنها بميناء وهران أواخر شهر ماي 2018.

كما جاء تأجيل القضية بطلب من دفاع المتهم الموقوف “محمد ش” ، كما عقدت الجلسة علنية بدون إشراك محلّفين. وفي ملف الحال مثُل المتهم ”كمال البوشي” وبقية المتهمين المتابعين معه. من بينهم شقيقيه ”محمد .ش” و” ناصر.ش” شريكيه في الشركتين المتهمتين “س. أمازون. و”د. م” المتخصصين في استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل.

كما تم إحضار المدير العام للأمن الوطني سابقا المتهم “عبد الغني هامل” إلى جلسة اليوم. كشاهد رئيسي في القضية إلى جانب ابنه “هامل أميار”.

في حين، وقبل تأجيل القضية باشر القاضي في المناداة على المتهمين والشهود. للتأكد من حضورهم وهويتهم الكاملة.

تهم البوشي والآخرون

كما يتابع المتهمون جميعهم بتهم تتعلق بجنايات تسيير وتمويل. وتنظيم جماعة اجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية. بغرض الشراء قصد البيع والتخزين. والشحن والنقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة. ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية. جنحة تبييض الأموال عن طريق تمويل الممتلكات والعائدات الإجرامية. وتمويه مصدرها غير المشروع. واكتساب ممتلكات مع العلم أنها تشكّل عائدات إجرامية.

كما سبق أن قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، لأول مرة، إحالة ملف البوشي. ومن معه للمحاكمة بتاريخ 30 جوان من سنة 2021 أمام محكمة الحال. بعدما سبق لها وأن رفضت ذات الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع. والمتمثلة في طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين في القضية.

وفي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2024 المنصرم، تم تأجيل محاكمة المتهمين. بطلب من هيئة الدفاع لتأسيس محامين جدد حتى يتسنى لهم الإطلاع على أوراق الملف. كما تمسك أمام المحكمة “المحامون” بإحضار أدلة الاقناع المتمثلة في المحجوزات.