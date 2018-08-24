القضاء يتحرّك لفك لغز استبدال جثة امرأتين بسيدي بلعباس!!

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس بفتح تحقيق في فضيحة استبدال جثتة امرأة بجثة مغايرة تقطن بولاية أخرى .

وهي الفضيحة التي اهتز لها قطاع الصحة بعاصمة الولاية ،حيث تمّ اكتشاف استبدال جثتي المرأتين المنحدرتين من منطقتي سفيزف بسيدي بلعباس والمشرية بولاية النعامة.

على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية “دحماني سليمان “بسيدي بلعباس.

بعد اكتشاف الأمر من قبل زوج المرحومة التي تنحدر من منطقة عين آدن شرقي عاصمة الولاية.

بجثة لامرأة تنحدر من دائرة المشرية بولاية النعامة .

حيث تبين بعد اكتشاف الأمر أن المرحومة الأولى البالغة من العمر 32 سنة تم دفنها هناك بعد استلام جثتها لكنها في الحقيقة تعود لعائلة من سفيزف.

وحسب مصادر “النهار اونلاين” فإن القضية هاته جرّت عدة أطراف للسماع إليهم لمعرفة تفاصيل هذه الفضيحة التي زلزلت القطاع.

في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من مستجدات أخرى.