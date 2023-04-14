القضاء يحدد موعد محاكمة سياسي فرنسي أساء لكريم بن زيمة

حدد القضاء الفرنسي، موعد محاكمة السياسي الفرنسي داميان ريو، بسبب الشكوى الموجهة ضده من النجم كريم بن زيمة.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بأن القضاء الفرنسي، حدد تاريخ 20 جوان المقبل لمحاكمة السياسي داميان ريو.

كما يأتي هذا، بعد ايداع بن زيمة، شكوى ضد داميان ريو، الذي نشر في ماي 2022، صور نجم ريال مدريد رافعا السبابة، وصور أخرى نسبها للإرهابيين.

وحسب الإعلام الفرنسي، يواجه داميان ريو، تهمة التشهير، والتي يصدر في حقه قرار بسببها من طرف محكمة ليون.