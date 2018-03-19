القضاء يعيد عمال نقابة Air Algérie إلى مناصبهم

أكد مصدر رسمي لموقع “النهار أونلاين”، أنّ مجلس قضاء الجزائر قد حكم بعودة عمال نقابة شركة الخطوط الجوية الجزائرية للعمل في الشركة.

بعد أن تابعت الشركة 7 أعضاء من النقابة المستقلة للشركة قضائيا بعد الدخول في إضراب مفتوح وغير معلن حسب الشركة.

وقد قضت محكمة الدار البيضاء في وقت سابق بعدم شرعية إضراب النقابة.

كما أوضح عضو من النقابة أن الشركة تابعتهم قضائيا وتم توقيفهم لمدة 60 يوما كما تم توقيف أجورهم الشهرية.

قبل أن يعلن بمجلس القضاء على قرار يقضي بإعادة أعضاء النقابة إلى مناصبهم في الشركة.

وأردف نفس المصدر أن العدالة أخذت مجراها وأنصفتهم في القضية.