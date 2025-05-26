القضاء يفتح قضية تزوير “تأشيرات” وجوازات سفر لدولتي فرنسا وإسبانيا

أطاحت تحقيقات أمنية بصاحبة وكالة سياحية الواقعة بولاية بجاية “إ.صبرينة” وعاملين معها بالمكتب كل من “ز.سامية ” و” د.رضا”. بعد اكتشاف جريمة تزوير طالت جوازات سفر وتأشيرات سفر لدولتي إسبانيا وفرنسا مزوّرتين. بعد تفحص الوثائق بشبابيك مطار هواري بومدين.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة “إ.صبرينة”، جعلت من مكتب أعمالها بالوكالة ورشة لتزوير الوثائق للمسافرين. مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 220 مليون، بتواطؤ بقية المتهمين.

وانتهت التحريات في القضية بمتابعة كل من المتهمة الرئيسية “إ. صبرينة”،” وعاملين بالوكالة السياحية “ز.سامية” و ” د. رضا”، “ج. سعيد” ” م.فوزي”. ومسافرين اثنين كل من” م. يوبا”،” ش. يزيد” بجناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة. وجنحة التزوير في وثائق إدارية وجنحة عدم التبليغ عن جناية. وهو الملف الذي ستعرضه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الأسبوع الجاري.

جوازات سفر و”تأشيرات” مشبوهة تفجر القضية

وقائع القضية إنطلقت بتاريخ 2024/06/19، حيث تم تحت تصرف الشرطة القضائية بباب الزوار. من طرف الشرطة القضائية لمصلحة شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين المدعو المسافر “م . ج”. الذي كان متوجها إلى مطار برشلونة بإسبانيا. على متن الرحلة الجوية التابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية بواسطة جواز سفره الجزائري المثبت به بالصفحة 04 تأشيرة سفر إسبانية سارية المفعول الى غاية 2024/06/24 مدة الإقامة 07 أيام.

ولدى تفحص هذه التأشيرة، تبيّن بأنها مزوّرة، مصرحا بأنه تحصل على الوثيقة من وكالة سياحية بمدينة بجاية مقابل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم. مؤكدا بأنه قدّم جواز سفره العاملتين بذات الوكالة كل من المسماة “صبرينة” والمسماة” سامية” خلال شهر فيفري المنصرم. ليتم الإتصال به في شهر ماي الماضي ، حيث دفع 50 مليون كتكاليف التأشيرة إضافة إلى مبلغ 15 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى 5000 دج كتكاليف تذكرة السفر وحجز الفندق بمبلغ إجمالي قدره 65 مليون سنتيم و 5000 دج.

وفي سفرية أخرى مبرمجة بتاريخ2024/10/08 ، تم اكتشاف جواز سفر آخر محل شبهة تزوير يخص المسافر “ش. يزيد” الذي كان متجها إلى مطار برشلونة الإسباني صادر بتاريخ 2021/11/28 عن دائرة أقبو مثبت بتأشيرة سفر إلى اسبانية سارية لمدة الإقامة بها 45 يوما، صرح بانه تحصل على التأشيرة من طرف وكالة سياحية تقع بولاية بجاية بمبلغ قدره 80 مليون سنيتم.

تأشيرات مزوّرة مقابل 150 و220 مليون سنتيم

وكللت التحريات الأولية بتحديد إسم الوكالة التي تعامل معها كلا المسافرين بولاية بجاية. وتبينت أن المسماة “إ. صبرينة ” هي مالكة الوكالة السياحية والمسماة ” ز.سامية” تعمل لديها. فتم توقيف المشتبه فيهما ابراقن صبرينة وزيدات سامية برفقة “د. رضا” يزاول مهامه بمكتب الأعمال بالوكالة. ولدى تفتيش المكتب، تم ضبط 4 أجهزة حاسوب، 4 هواتف نقالة مع حجز سيارة من نوع “سيات ابيزا .

كما تمت معاينة هاتف النقال “إ.صبرينة” وتبين وجود محادثات صوتية ونصية مع المدعو” م.فوزي ” تطلب منه استخراج تأشيرات سفر لدول كندا اسبانيا وفرنسا. وكذا محادثات مع زبائن لإستخراج ملفات قاعدية لتأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية ضخمة تتمثل في ( تأشيرة سفر كندا بقيمة 150 مليون سنتيم”. تأشيرة سفر لفرنسا 220 مليون سنتيم ). بالإضافة كذلك إلى توسطها للزبائن للحصول على مختلف الوثائق المزورة وكذا مختلف التأشيرات مقابل مبالغ مالية.

ولدى سماع المعنية، صرحت أنها تعمل في مجال حجز المواعيد والتسجيلات والإستشارة والتوجيه. وأن المسماة “سامية” تعمل معها بالمكتب منذ 9 سنوات أما بشأن التأشيرتين المضبوطتين عند كل من “م.جوبا” و “ش. يزيد”. فقد أكدت بأنهما اتفقا مع المدعو” م. فوزي” الذي عمل معها بالوكالة لمدة شهر فقط ولم تتدخل بشأنها نافية علمها بأن التأشيرتين مزورتين.

وأوضحت المتهمة، بأن ش.يزيد” أرسلته لها شقيقتها المقيمة بفرنسا لمساعدتها لاستخراج التأشيرة. واتفق مع” فوزي” وأنه هناك شخص آخر تمكن من الحصول عن طريق مكتبها ومن طرف المدعو “م. فوزي” مقابل مبلغ مالي على تأشيرة سفر إسبانية مزورة. وتمكن من السفر من خلالها إلى إسبانيا، ويتعلق الأمر بالمسمى “ج. لامين” وتم التأكد فعلا من مغادرته ارض الوطن بتاريخ 2024/07/22 عبر مطار السانية بوهران عبرتنقيطه من طرف المحققين.

تأشيرات مزوّرة لعائلات بأكملها

كما شاركت في عملية رابعة أخرى لعائلة من أربعة أفراد تريد السفر وقاموا بمنحها مبلغ 50 مليون سنتيم. وتم تحضير تأشيرات سفر خاصة بهم من طرف ” فوزي”، لكنه لم يمنحها لهم كونهم لم يكملوا المبلغ المتفق عليه. وأين أعادت لهم جزءا من المبلغ المالي، معترفة أنها فعلا شاركت” فوزي” في استخراج ثلاث تأشيرات مقابل مبلغ مالي قدره 350 مليون سنتيم للتأشيرة الواحدة.

كما كان نصيبها 50 مليون سنتيم للواحدة، أين يقوم هو بالتزوير بينما هي تستعمل مكتب أعمالها لإستقطاب الزبائن، وانها هي من تسلمت مبلغ قدره 15000 أورو من “ش. يزيد”. بالإضافة كذلك إلى أنها اعترفت بتسلمها مبلغ 50 مليون سنتيم من المدعو “م. جوبا” الذي منح مبلغ 300 مليون. كما أنها أخذت مبلغ 150 مليون سنتيم في 3 عمليات تزوير متتالية.

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