القضاء يفتح مجددا قضية تبديد 1800 مليار في مشاريع “المياه”

باشرت الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، محاكمة الوزير السابق الموارد المائية ارزقي براقي. المتابع برفقة 29 متهما في ملف قضية فساد يتعلق بمشاريع “المياه” ، الذي كشف عن التسيير المشبوه لمشاريع المياه. على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات منذ ما يزيد عن 20 سنة، حيث شملت 13 مشروعا على المستوى الوطني. بالإضافة إلى تجاوزات مست عدة ملفات فساد كبدت خزينة الدولة ما يفوق 1800 مليار سنتيم.

وتأتي محاكمة المتهمين بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي محكمة سيدي امحمد. والتي سلطت عقوبات تراوحت بين الـ10 و 3 حبسا نافذا. وفي ملف الحال يتابع الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية المتهم الموقوف “مصطفى رحيال”.

فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. وولاة الجمهورية السابقون، نورية يمينة زرهوني، وحسين واضح. إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.

تفاصيل قضية تبديد 1800 مليار في مشاريع “المياه”

كما تعود حيثيات القضية الى سنة 2006 بخصوص التسيير المشبوه للمشاريع المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للسدود. والتحويلات التي قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2006 بإنجاز مشاريع عبر مختلف ولايات الوطن. وتتعلق تلك المشاريع ببناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وتحليتها. وكذا الخدمات المتعلقة بصيانة السدود. حيث تبين أن المشاريع التي أوكلت إلى الشركات الأجنبية قد مستها إخلالات خطيرة ناتجة عن تسيب مسؤولي الوكالة. في متابعة العقود المبرمة مع الشركات، مما ترتب عنه تأخير في إنجاز هذه المشاريع في المدة المحددة قانون. وبالتالي اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز قيمتها المالية القيمة الإجمالية للصفقة الأصلية.

كما يتعلق الأمر، حسب تقرير الضبطية بصفقات “إنجاز سد بني هارون إنجاز القنوات، إنجاز محطة ضخ المياه ببني هارون. إنجاز سد واد العثمانية، تحويل المياه من مستغانم ـ أرزيو ـ وهران، المعروف بـ”MAO”. ومشروع تزويد ولاية تلمسان بالمياه الصالحة للشرب، صفقة إنجاز مشروع تزويد ولاية تلمسان بمياه الشرب، صرف مياه الري حناية. إنجاز سد بوقوس بولاية تيارت، إنجاز سد تاكسبت بولاية تيزي وزو.