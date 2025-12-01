القضاء يفتح ملف فساد لشركة جزائرية اماراتية للتبغ و الكبريت

امر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بإيداع (م.ا) صاحب شركة جزائرية اماراتية مختصة في التبغ و الكبريت spa steam رفقة عدد من المتهمين رهن الحبس المؤقت لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بتحويل الاموال وتهريبها الى دولة الامارات بطريقة غير قانونية ،مع تبييض الاموال واكتسابهم لعقارات بطريقة غير قانونية في ارقى احياء العاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى 13 نوفمبر ،بعد تم التحقيق فيها من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة التي قامت بتقديم المتهمين الى نيابة محكمة القطب ،وبعد تحويلهم على التحقيق وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه تتعلق تهم بتبييض الاموال شبهة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج وجنحة الاثراء غير مشروع ،وجنحة تعارض المصالح وتبييض الاموال .