القضاء الفرنسي يؤجل النطق بالحكم في قضية عطال

قرّرت محكمة الاستئناف بمدينة نيس الفرنسية، تأجيل النطق بالحكم في قضية الدولي الجزائري، يوسف عطال، بخصوص قضيته الشهيرة، بعد موقفه المساند للقضية الفلسطينية.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، فقد قررت محكمة الاستئناف التماس العقوبة نفسها المسلطة على عطال، وهي 8 أشهر سجناً مع وقف التنفيذ.

وأوضح المصدر أنه تم تأجيل القرار إلى تاريخ 30 أفريل الجاري. بعدما وصفت النيابة العامة الفرنسية أن الفيديو الذي نشره لاعب الخُضر يوسف عطال “دعوة واضحة للكراهية”.

بينما اعتبر محامو عطال أن مدافع المنتخب الوطني ليس مسؤولاً عن التحريض، وأن ما حدث كان سوء فهم.

ومن جهته، كشف اللاعب، يوسف عطال، أنه لم يشاهد الفيديو بالكامل قبل نشره. وأن نيته كانت تقديم رسالة دعم للمتضررين في فلسطين وليس التحريض ضد اليهود.