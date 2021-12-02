القضاء الليبي يعيد سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسيات

قضت محكمة الإستئناف جنوب ليبيا بقبول الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي وعودتع إلى سباق الإنتخابات الرئاسية المقررة شهر ديسمبر الحالي.

بهذا القرار الصادر عن المحمكة يعود نجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى قائمة الإنتخابات الرئاسية في ليبيا وهذا بعد رفض ملف ترشحه قبل أيام من ذلك وإستبعاده من قبل مفوضية الإنتخابات.

وكانت بتاريخ 24 نوفمبر الماضي نشر مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في ليبيا قائمة بأسماء 25 مترشحا رفضت ملفات ترشحهم من بينهم سيف الإسلام القذافي. فيما تم قبول ملف ترشح خليفة حفتر تم قبوله من طرف مفوضية الانتخابات. كما رفضت المفوضية ترشح بشير صالح مدير ديوان امعمر القذافي.

وإستبعدت ذات المفوضية سيف الإسلام من قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية بسبب “مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة”.