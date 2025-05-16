القضاء على إرهابي ثانٍ بـ ششار في خنشلة

تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، من القضاء على إرهابي ثانٍ بمنطقة واد غرغر بلدية ششار في خنشلة.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني، العملية مكنت من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وجاءت هذ العملية في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد غرغر. بلدية ششار بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة.

وكانت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالمنطقة ذاتها قضت على إرهابي مع استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

كما أكدت وزارة الدفاع أن العملية تؤكد حرص قوات الجيش على استئصال بقايا هؤلاء المجرمين نهائيا.