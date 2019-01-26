القضاة مستعدون للإشراف على الرئاسيات وفق قوانين الجمهورية

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن القضاة جاهزون للإشراف على رئاسيات أفريل 2019 .

وأوضح عيدوني خلال إشرافه على أشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة أنهم مستعدون بكل جدية وصرامة، وفق قوانين الجمهورية والدستور.

وأوضح أن القضاة يشرفون حاليا بكل بلديات القطرعلى عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية المقررة من 23 جانفي إلى 6فيفري القادم.

وسيجندون يوم الإقتراع بكل بلديات البلاد واللجان الولائية، بالإضافة إلى تجندهم في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي نصفها قضاة.

وأضاف في نفس السياق أن القضاة يتحملون مسؤولياتهم في مراقبة العملية الإنتخابية الى غاية فرزالنتائج، وسيكونون عند حسن ظن الجميع.