القضاة يرفضون الإملاءات والمرافقات في عملهم القضائي

رفضت النقابة الوطنية للقضاة التعامل معها كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى.

وشدد القضاة في بيان لنقابتهم اليوم ،على تمسكهم بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التندر وغايته الإنصاف.

وقالت النقابة إن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية.

بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الإستقلالية التامية للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني.

ودعا القضاة الجميع لوضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط، ماداموا يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع.

وتعهدت النقابة بأنها ستقدم السند المادي والمعنوي للقضاة بوقوفهم في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا ويكون ذلك بالتأسس طرقا مدنيا ضد هؤلاء.