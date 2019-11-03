القضاة يواصلون مقاطعة العمل والاضراب يدخل اسبوعه الثاني

لا يزال القضاة متمسكين بمقاطعة الجلسات، بحيث امتنع صبيحة اليوم قضاة مجلس قضاء العاصمة من الدخول إلى قاعة الجلسات.

يأتي هذا في الوقت الذي يتواجد عدد من المتاقضين بالجلسة في غاية القلق، ينتظرون تقرير مصيرهم بشأن المتابعات القضائية.

ورغم الضمانات التي قدمتها نقابة القضاة امس بخصوص التزام قضاة الجمهورية والنواب العامون بتقديم أدنى الخدمات ضمانا للسير الحسن للمرفق العام، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، الا ان القضاة تجمعوا ببهو المجلس مقاطعين بذلك العمل، ليدخل الاضراب الاسبوع الثاني.

وعلى صعيد متصل، تم جلب عدد من الملفات القضائية الخاصة بالمتقاضين، والتي لا تزال قيد النظر للمداولة فيها، بحيث تم وضعها على الطاولة، في انتظار جلب الموقوفين من المؤسسة العقابية لسماع الأحكام ” المناطيق”.