القضايا السياسية والإجتماعية في الواجهة.. لقاء رئيس الجمهورية مع الصحافة سهرة اليوم

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن اللقاء سيٌبث سهرة اليوم على الساعة التاسعة مساءََ،عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وحسب رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية تطرق إلى ملفات الجبهة الإجتماعية وقضايا سياسية وإقتصادية ودبلوماسية.

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