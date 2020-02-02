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القضايا ذات الإهتمام المشترك محور نقاش بين قيس سعيد وشنين

الوطني
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القضايا ذات الإهتمام المشترك محور نقاش بين قيس سعيد وشنين
بقلم نويس عبد الجلال

‏استقبل ‎الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأحد بمقر إقامته، بالعاصمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين.

وقد حظي رئيس البرلمان الجزائري بإستقبال من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، حيثُ تطرقا الجانبان من خلاله إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

كما استقبل الرئيس التونسي، قيس، بفيلا محرز ، كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل وكذا الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد.

و يأتي هذا الإستقبال، من طرف الرئيس التونسي، في إطار زيارة الدولة التي يؤديها الأخير إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.


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