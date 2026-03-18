القضـاء على مهرب مسلح واسترجاع أسلحة وضبط كمية كبيرة من المهلوسات بتامنغست

تمكنت يوم أمس الثلاثاء، مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي على إثر كمين آخر بمنطقة آراك بولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة من القضاء على مهرب مسلح واسترجاع أسلحة مع حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت يوم أمس الثلاثاء. على إثر كمين آخر بمنطقة آراك بولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة. من القضاء على مهرب مسلح واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع FMPK. مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، مع حجز سيارة رباعية الدفع محملة بـ مليون وخمس مائة ألف. (1.500.000) قرص مهلوس بالإضافة الى جهاز اتصال من نوع ثريا، ثلاث مخازن وكمية من الذخيرة.

وتضاف هذه العملية النوعية الثانية إلى عملية يوم 15 مارس 2026، التي تم خلالها تحييد (04) مهربين مسلحين. وحجز مليون وست مائة ألف (1.600.000) قرص مهلوس، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف. لترتفع بذلك حصيلة المحجوزات إلى ثلاث ملايين ومئة ألف قرص مهلوس في ظرف يومين.

كما أكدت الوزارة أن هاتان العمليتان المنفذتان في ظرف وجيز وفي نفس الإقليم، تؤكدان حجم التهديد. الذي يشهده شريطنا الحدودي، وتبرز حجم المجهودات التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي. يوميا من أجل محاربة هؤلاء المجرمين بكل حزم.

