القضـاء على 3 مهربين أجانب واسترجاع مسدسين “كلاشنيكوف” و150 كلغ من الذهب بإن قزام

تمكنت ليلة أمس الثلاثاء، مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي إن ﭬزام بالناحية العسكرية السادسة. خلال اشتباك مع مجموعة إجرامية من القضاء على ثلاث مهربين مسلحين من جنسية أجنبية.

العملية جاءت مواصلة للجهود اليومية التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي، في محاربة الجريمة المنظمة وتهريب المعادن النفيسة. خاصة على طول شريطنا الحدودي، وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات. أين تم استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مخزنين وكمية من الذخيرة. مع حجز سيارة رباعية الدفع محملة بـ”150 كغ من خام الذهب.

تأتي هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، عشية الاحتفال بعيد الفطر المبارك. لتؤكد مرة أخرى جاهزية ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا الوطنية وحماية مواردنا الثمينة في كل الظروف والمناسبات.