القضية الصحراوية: الأرندي يستنكر قرار الحكومة الفرنسية

أصدر جزب التجمع الوطني الديمقراطي الاٍندي بيانا بخصوص قرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية.

واوضح الأرندي في بيانه ان الجزل تلقى بكل أسف وغرابة، قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية تحت سلطة نظام المغرب،

وبهذا القرار يندد الارندي بقوة ونستنكر هذا القرار كما إعتبره بالقرار المشبوه والمتواطئ، الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة باعتبار أن القضية الصحراوية مدرجة ضمن لجنتها الرابعة، كقضية تصفية استعمار.

وأضاف بيان الأرندي أن هذا القرار يؤكد حنين الحكومة الفرنسية الى ماضيها الاستعماري القديم وتماثله مع الاستعمار المخزني الجديد.

وجدد الارندي في ذات البيان مساندة والوقوف شعبنا وحكومتا ورئيسا مع دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأكد الأرندي أن إرادة الشعب الصحراوي التواق للحرية، ستهزم وتسقط كل مناورات ومخططات نظام المخزن الاستعماري وحلفائه.