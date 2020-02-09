القضية الصحراوية.. رئيس الجمهورية يدعو إلى التعجيل في تعيين المبعوث الأممي

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بأديس أبابا، عن مراسلته الأمين العام للأمم المتحدة منذ أيام، لتشجيعه على التعجيل في تعيين مبعوثه الشخصي في مسألة الصحراء الغربية.

وأعرب رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها خلال قمة الإتحاد الإفريقي، عن أسفه لسلوك السلام الأممي بشأن الصحراء الغربية.

معلنا في ذات السياق “راسلت منذ أيام الأمين العام للأمم المتحدة، لتشجيعه على التعجيل في تعيين مبعوثه الشخصي والشروع في إعادة إطلاق مسار تسوية مسألة الصحراء الغربية”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن مسألة الصحراء الغربية “لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية، بالرغم من أن منظمة الامم المتحدة تعكف منذ سنوات طوال بدعم من منظمتنا القارية، على تطبيق مراحل خطة للتسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية، المبنية على أساس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”.